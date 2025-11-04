Economía. El BID otorga 174 millones de euros a Costa Rica para mejorar su suministro eléctrico

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de US$200 millones (174 millones de euros) para mejorar el suministro eléctrico de Costa Rica en materia de confiabilidad y sostenibilidad, según informó el organismo en un comunicado. Este crédito cuenta con un plazo de amortización de 23 años y medio, un período de gracia de siete años, una tasa de interés basada en SOFR y una contrapartida local de US$115 millones (100 millones de euros). La operación, un préstamo de inversión específica, es la segunda fase de una línea de crédito condicional para proyectos de inversión (CCLIP) orientada a aumentar el suministro de electricidad con fuentes renovables y optimizar los sistemas de transmisión y distribución eléctrica del país. Así, el proyecto financiará la modernización de la Planta Hidroeléctrica Ventanas-Garita (PHVG), cuya rehabilitación garantizará su disponibilidad operativa y extenderá su vida útil en 30 años. En paralelo, el plan también contempla la modernización y ampliación de la infraestructura de transmisión eléctrica, además de la sustitución de 40.000 luminarias convencionales por tecnología LED. En concreto, el nuevo programa beneficiará directamente a cerca de 2 millones de clientes pertenecientes al Sistema Eléctrico Nacional, una cifra que incluye alrededor de 5,2 millones de personas, el 99,4% de la población, así como industrias y comercios. Asimismo, el crédito impactará de forma positiva a cerca de 350.000 personas en zonas rurales y semiurbanas con una red de alumbrado público más eficiente, algo que mejorará la seguridad y la vida comunitaria.