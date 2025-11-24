Economía.- El BID otorga un préstamo de 60 millones de euros a Paraguay para ampliar su red de transmisión eléctrica

MADRID, 24 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha aprobado un préstamo de US$70.000.000 (60 millones de euros), bajo la modalidad de préstamo de inversión específica (ESP), para apoyar la expansión del sistema de transmisión de alta tensión y el fortalecimiento interno de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en Paraguay, según ha explicado la institución en un comunicado.

El préstamo cuenta con un plazo de amortización de 24 años y medio, un período de gracia de seis años, una tasa de interés basada en SOFR y una contrapartida local de US$16.400.000 (13,8 millones de euros).

El proyecto busca incrementar la confiabilidad y capacidad máxima de transmisión eléctrica del Sistema Interconectado Nacional (SIN), además de mejorar la eficiencia y flexibilidad operativa de la red de transmisión en el Área Metropolitana de Asunción (AMA) y de fortalecer la gestión del sistema de comercialización de ANDE a través de la modernización de su sistema informático.

En total, la previsión es que el proyecto beneficie a unos 2,8 millones de clientes del SIN a nivel nacional, y de manera más específica, impactará directamente a 1,2 millones de usuarios en el AMA.

En el proyecto se incluye la adquisición del precio y derechos de servidumbre para las líneas de transmisión, la construcción de la subestación Emboscada en el área metropolitana, la reconfiguración de dos líneas de transmisión en 500 kilovatios (kv) existentes y la interconexión de la nueva subestación con la red de 220 kv mediante la construcción de dos líneas de transmisión de 220 kv.

Esta operación se complementa con un cofinanciamiento de otros US$70.000.000 procedentes del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y un aporte no reembolsable de US$11.500.000 (9,5 millones de euros) proveniente de la Facilidad de Inversión para América Latina y el Caribe (LACIF, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea.