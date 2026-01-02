Economía: el bolívar venezolano se devaluó 82% frente al dólar en 2025

Hace exactamente un año, a principios de 2025, un dólar en Venezuela valía 52,02 bolívares, y solo en diciembre, el tipo de cambio oficial del dólar aumentó un 21,8%.

Teniendo en cuenta que el salario mínimo en Venezuela está congelado en 130 bolívares desde 2022, su valor en dólares equivale ahora a tan solo 43 centavos. Esta situación es aún más grave considerando el precio de la moneda estadounidense en el mercado negro —utilizado por una parte significativa de la población que busca proteger sus ahorros de la inflación—, donde el dólar se sitúa actualmente en torno a los 560 bolívares.

Si bien el Banco Central de Venezuela (BCV) no publica datos de inflación desde octubre de 2024, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha estimado un aumento del 500% en el índice de precios en 2025.

(ANSA).