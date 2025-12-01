Economía.- El consorcio argentino Southern Energy exportará gas natural licuado a Alemania por US$7.000 millones.

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El consorcio argentino Southern Energy, compuesto por firmas como la estatal YPF o Pampa Energía, ha cerrado su mayor acuerdo para exportar gas natural licuado a la empresa alemana SEFE Securing Energy for Europe por US$7.000 millones (6.019 millones de euros) durante los próximos ocho años.

Mediante este acuerdo, SEFE comprará hasta dos millones de toneladas anuales (mtpa) de gas natural licuado sobre una base 'free on board' (FOB), con entregas programadas para comenzar a finales de 2027, según explicó SEFE en un comunicado.

La alianza comenzará cuando inicie la operación del Hilli Episeyo, el primer buque de licuefacción que Southern Energy instalará en el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro.

El objetivo del consorcio es operar dos de estos buques, fletados a Golar LNG, por un período de 20 años. En concreto, Hilli Episeyo producirá 2,45 mtpa a partir de finales de 2027, mientras que MK II añadirá otros 3,5 mtpa a partir de finales de 2028.

El contrato está supeditado a la negociación de un acuerdo definitivo de compraventa entre ambas partes. Una vez concluido, este sería el primer contrato de suministro de gas natural licuado a largo plazo de Argentina.

"El acuerdo con SEFE constituye el primer acuerdo de venta de GNL a gran escala para Argentina y un hito clave para el desarrollo futuro de los recursos de gas de Vaca Muerta", destacó el presidente de Southern Energy, Rodolfo Freyre.

Southern Energy está conformado por PAE (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%).