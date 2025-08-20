Economía: El dólar impone otro arancel a Europa

Este es el escenario con el que la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, llega a Jackson Hole (Wyoming), descrito hoy en un discurso en Ginebra.

Por un lado, la economía europea se está desacelerando, ahora que los aranceles de Trump se han implementado plenamente y tras un sólido comienzo de 2025. Por otro lado, la Fed (la reserva federal estadounidense) parece ahora lista para una nueva ronda de recortes de tasas de interés. Esto podría presagiar una nueva caída del dólar, equivalente a un arancel adicional sobre las exportaciones europeas.

Estos son factores que podrían poner nervioso al BCE. Tras el fin de las vacaciones de verano, las palabras de la presidenta Christine Lagarde han reavivado la confianza de los inversores, que hasta ayer esperaban un nuevo recorte en un plazo cómodo, tras una serie de ocho recortes en un año que redujeron a la mitad las tasas oficiales, hasta el 2%. Ahora, la probabilidad de un recorte para diciembre es de aproximadamente el 50%.

Las tasas acordadas entre Bruselas y Washington, entre el 12% y el 16%, según explicó Lagarde al Consejo Empresarial Internacional del Foro Económico Mundial, no se alejan del escenario base que el BCE había previsto en sus previsiones de junio y están lejos del peor escenario posible. Sin embargo, siguen representando un deterioro y deberán tenerse en cuenta en las nuevas proyecciones de septiembre que guiarán nuestras decisiones en los próximos meses.

Además, persiste una considerable incertidumbre respecto a los aranceles sobre productos farmacéuticos y semiconductores.

Esto abre implícitamente la puerta a una reducción de las tasas de interés del BCE por debajo del 2%, estableciendo así una postura expansiva para la economía desde su nivel neutral actual, a pesar de que la inflación se ha confirmado precisamente en su objetivo del 2% en julio.

La economía europea, impulsada por las exportaciones, explicó Lagarde, había registrado un sólido crecimiento del 0,6% en el primer trimestre, gracias a la prisa de los importadores por abastecerse antes de las subidas de precios anunciadas por Trump a principios de abril en el Día de la Liberación. Ahora, tras una desaceleración del 0,1% en el segundo trimestre, "este efecto se está revirtiendo", como muestran los datos de Eurostat, con una caída del 10% en las exportaciones de la UE a Estados Unidos en junio.

Se mantiene la resiliencia, en concreto el consumo, la inversión y un mercado laboral robusto. Además, dado que Estados Unidos sigue siendo un socio, pero con la mirada puesta en el proteccionismo, Europa "debería fortalecer sus lazos comerciales con otras jurisdicciones, aprovechando la fortaleza de su sólida economía orientada a la exportación".

Hasta ahora, la versión es inequívoca.

Lo que la presidenta del BCE no puede decir es que las medidas de la Fed —de las cuales el mercado espera un recorte de tasas en septiembre y otro para finales de año—, aunque ya están descontadas, podrían lastrar aún más el dólar.

El euro, a poco menos de US$1,17, ha subido un 13% desde principios de año. Los problemas presupuestarios de Estados Unidos, que actualmente generan temores de futuros escenarios de "dominación fiscal", con una Reserva Federal que podría tener que apoyar al Tesoro controlando los costos de la deuda, corren el riesgo de hacer el resto, llevando el tipo de cambio a cerca de US$1,20, según algunos operadores.

Esto supondría un arancel adicional para los exportadores europeos, lo que encarecería aún más los productos italianos o alemanes en Estados Unidos. Oficialmente, el BCE no está considerando los tipos de cambio. Pero podría tener que tenerlos en cuenta, y Jackson Hole será una oportunidad para que Lagarde evalúe las intenciones de Washington. (ANSA).