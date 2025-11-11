Economía.- El dueño de Avianca y Gol acuerda incorporar a la chilena Sky Airline a su conglomerado

MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Grupo Abra, la dueña de compañías como las aerolíneas Avianca y Gol, ha anunciado la firma de un acuerdo preliminar con la chilena Sky Airline para incluir a esta compañía a su holding, según ha informado la empresa en un comunicado.

La operación, sujeta a la aprobación regulatoria y a la finalización de la documentación definitiva, permitirá que ambas partes operen de forma independiente.

Durante el proceso de aprobación regulatoria, los usuarios, proveedores, empleados e instituciones seguirán interactuando con cada empresa sin cambios y las aerolíneas mantendrán sus procesos internos y externos, así como sus canales de venta y servicio al cliente, tal y como operan hoy en día.

Una vez ambas compañías reciban luz verde para completar la operación, Sky Airline pasará a formar parte de un grupo que en la actualidad opera una flota combinada que supera los 300 aviones y conecta más de 140 destinos en más de 25 países.

"La incorporación de Sky al grupo nos permitirá seguir fortaleciendo el mercado aéreo de la región", afirmó el director ejecutivo del Grupo Abra, Adrian Neuhauser.