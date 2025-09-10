Economía.- El FMI apoya la intervención en el mercado cambiario implementada por Milei en la Argentina

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha respaldado públicamente la estrategia económica, incluida su intervención en el mercado cambiario, implementada en Argentina por el Gobierno de Javier Milei en un contexto marcado por las elecciones en la provincia de Buenos Aires, celebradas el pasado domingo, y de la intervención en el mercado cambiario por parte del Tesoro Nacional.

"El personal del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país", escribió la portavoz del organismo internacional, Julie Kozack, en su cuenta de X.

En este mismo mensaje, Kozack aseguró que el FMI apoya el compromiso del Gobierno argentino "de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación".

Milei ha reaccionado, a su vez, en su cuenta de X: "Tal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico", afirmó.

Entre las medidas destacadas por el presidente argentino se encuentran el equilibrio fiscal, el mercado monetario ajustado, mantener las bandas cambiarias pactadas con el FMI, además de continuar la desregulación iniciada desde hace 20 meses, cuando tomó posesión de su cargo.

Las últimas dos semanas han estado marcadas por las elecciones en la provincia de Buenos Aires, en las que el partido de Milei, La Libertad Avanza, perdió ante el frente peronista Fuerza Patria, pero también por el escándalo de corrupción destapado a partir de unos audios que involucran a la hermana del presidente, Karina Milei, y a otros altos cargos del Ejecutivo por una supuesta red de sobornos ligada a la Agencia Nacional de Discapacidad.

Debido a estos dos eventos, el Tesoro Nacional intervino en el mercado cambiario para aplacar la devaluación del peso argentino frente al dólar por el incremento de incertidumbre política, algo que también afectó a la cotización de las principales empresas del país, que se dejaron hasta un 17% en Wall Street el pasado lunes.