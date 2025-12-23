Economía.- El FMI celebra que la negociación para vender la billetera gubernamental de El Salvador esté "muy avanzada"

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha celebrado que las negociaciones para la venta de la billetera electrónica gubernamental, Chivo Wallet, destinada a realizar pagos en dólares o bitcoin, estén "muy avanzadas" y que las discusiones respecto al proyecto bitcoin "continúan", después de advertir al país en varias ocasiones acerca de los riesgos de la adopción de la principal criptomoneda como divisa nacional.

El organismo internacional acumula años de presión a El Salvador para reducir al máximo los riesgos del bitcoin a cambio de otorgar créditos al país. El último de ellos, suscrito en diciembre de 2024, ascendió a US$1.400 millones (1.186 millones de euros). Una de las medidas, que se ha retrasado hasta ahora, es el desmantelamiento de Chivo.

El país cuenta con unas reservas de 7.509 bitcoin que representan unos 658 millones de dólares (557 millones de euros), según las últimas cifras ofrecidas por la Oficina Nacional de Bitcoin.

"Las discusiones con respecto al proyecto bitcoin continúan, centradas en mejorar la transparencia, salvaguardar los recursos públicos y mitigar los riesgos asociados", informó el FMI en una declaración tras las conversaciones mantenidas durante los últimos meses con las autoridades salvadoreñas sobre la segunda revisión del acuerdo de 40 meses en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF).

Sobre esta última cuestión, el organismo internacional especifica que "continúan los avances en las negociaciones hacia un acuerdo a nivel del personal técnico en torno a la segunda revisión del programa en el marco del SAF".

"BUENAS PERSPECTIVAS" PARA EL 2026

En su declaración, el FMI ha proyectado un crecimiento de la economía de El Salvador de alrededor del 4% en 2026, "con muy buenas perspectivas para el próximo año".

Las previsiones optimistas responden a que la economía salvadoreña se está expandiendo "a un ritmo más rápido de lo previsto" como consecuencia de una mayor confianza, récord de remesas y a una inversión "pujante".

Respecto al plano macroeconómico, la meta del saldo fiscal primario para finales del ejercicio actual "está bien encaminada hacia su cumplimiento" y el presupuesto para el próximo año, recientemente aprobado, "es consistente con una nueva reducción del déficit junto con una expansión del gasto social".

El FMI también ha destacado las últimas reformas de estabilidad financiera aprobadas dirigidas a fortalecer el marco jurídico para la resolución bancaria, la gestión de crisis y los sistemas de garantía de depósitos, así como la adopción de las regulaciones de Basilea III para mejorar la cobertura de liquidez y el financiamiento estable neto.

De cara a los próximos meses, la previsión es que continúe la "estrecha colaboración" con las autoridades de El Salvador, con el objetivo de alcanzar un acuerdo a nivel de personal técnico sobre todas las políticas y reformas necesarias para completar la segunda revisión del programa del SAF.