Economía.- El FMI discutirá un programa de US$17.019 millones este miércoles con Argentina

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Fondo Monetario Internacional (FMI) discutirá este miércoles un programa de US$20.000 millones (17.019 millones de euros) con Argentina durante una sesión informal en Washington, según personas familiarizadas con el asunto citadas por 'Bloomberg'.

Los funcionarios del organismo internacional que trabajan en este programa, que comenzó el pasado mes de abril, informarán a los miembros de la junta sobre los últimos acontecimientos en este país, como la modificación de las bandas de flotación cambiaria anunciada, en consenso con el FMI, este lunes por el Banco Central de Argentina.

A partir de 2026, el techo y suelo de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual con el objetivo de limitar el riesgo de movimientos extremos en el tipo de cambio.

En paralelo, el Banco Central de Argentina iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales en base a un escenario donde prevé un incremento de la base monetaria del 4,8% del PIB para diciembre de 2026, una cifra que podría ser abastecida mediante la compra de US$10.000 millones (8.514 millones de euros) sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos.

El FMI se reunió en julio con Argentina en una sesión formal en la que se aprobó la primera revisión del programa de financiación del país.

Más tarde, el organismo internacional concedió una dispensa al gobierno de Javier Milei después de que el banco central incumpliera el objetivo de acumular suficientes reservas netas de divisas, una condición indispensable para el FMI para estabilizar su economía.

La próxima revisión está prevista para finales de enero, según el sitio web del FMI, por lo que la junta no tendría que celebrar una reunión formal hasta entonces.