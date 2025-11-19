Economía.- El FMI insta a República Dominicana a implementar el Pacto Eléctrico para reducir los riesgos fiscales

MADRID, 19 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Fondo Monetario Internacional (FMI) exigió a la República Dominicana la implementación integral del Pacto Eléctrico "para reducir los riesgos fiscales y garantizar la resiliencia del sector".

En su informe tras concluir la consulta del Artículo IV con el país centroamericano, las autoridades instaron al Gobierno dominicano a desarrollar una estrategia de ingresos de medio plazo "comunicada adecuadamente" que siente las bases para una reforma fiscal más amplia.

El Pacto Eléctrico es un acuerdo nacional firmado en 2021 que incluye más de 100 medidas concretas a corto y largo plazo para abordar la reforma del sector. Entre sus propuestas se incluyen reducir las tarifas de forma gradual, otorgar subsidios solo a quienes los necesitan, impulsar la generación de energía renovable y reducir las pérdidas de distribución, entre otras.

República Dominicana sufrió hace una semana una avería en el sistema eléctrico que produjo un apagón total en el país latinoamericano, un problema frecuente que afecta a los ciudadanos durante una media de 10 horas.

Asimismo, los directores recomendaron a las autoridades dominicanas seguir manteniendo la flexibilidad cambiaria, con intervenciones enfocadas a suavizar los choques de gran magnitud y reconstruir los niveles de reservas a fin de reforzar la estabilidad externa.

En paralelo, y pese a reconocer los avances logrados, coincidieron en que el país mantiene una alta vulnerabilidad a los desastres naturales. Ante esta situación, recomiendan mejorar los marcos para la gestión de riesgos de desastres y profundizar en las consideraciones de política fiscal relacionadas con los desastres naturales.