Economía. El Gobierno autoriza la concesión de un préstamo de US$8.700.000 para el Banco FIE de Bolivia

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de un préstamo de US$10.000.000 (8,7 millones de euros) para el Banco para el Fomento de Iniciativas Económicas (Banco FIE) de Bolivia. El préstamo, con cargo al Fondo Español de Desarrollo Sostenible (Fedes, antes Fonprode), busca volver a tener un papel en el sector de la inclusión financiera en el país. El Banco FIE percibió préstamos del Fedes desde enero de 2006 y enero de 2018 "con resultados muy positivos en materia de impacto social". Esta entidad bancaria ofrece servicios financieros con un enfoque en el desarrollo sostenible, el fortalecimiento de la actividad productiva y el impulso a la capacidad industrial, especialmente enfocado en las pymes. Cuenta con la segunda red de atención más extensa del sistema financiero boliviano.

