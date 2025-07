Economía.- El Gobierno de México emitirá bonos para aliviar parte de la deuda de la petrolera Pemex

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México ha anunciado la emisión de bonos para aliviar parte de la deuda de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), según anunció el organismo en un comunicado. La operación consiste en la emisión de instrumentos financieros denominados Notas Pre-Capitalizadas que permitirán a la empresa fortalecer su posición de liquidez y atender sus obligaciones de corto plazo. Con todo, la institución recalca que la emisión de bonos "no constituye una garantía a Petróleos Mexicanos". En el primer trimestre del año, Pemex acumuló deudas con proveedores por valor de 404.000 millones de pesos mexicanos (17.221 millones de euros), un 260% más respecto al mismo período de 2018. De la deuda total, unos US$700 millones (596 millones de euros) pertenecen a Grupo Carso, el conglomerado perteneciente al magnate mexicano Carlos Slim, según reveló el director de Finanzas y Administración de la firma, Arturo Spínola, durante una llamada con analistas. La Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (Amerpac) solicitó una cuantía que supera los 50.000 millones de pesos mexicanos (2285 millones de euros) por trabajos no pagados a los proveedores por parte de Pemex y advirtió que la asociación podría suspender sus operaciones en julio de este año por la deuda no pagada por la petrolera.

LA NACION México

servicio-de-noticias