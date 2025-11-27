Economía.- El Gobierno de Paraguay propone añadir dos días festivos para dinamizar el turismo y la economía nacional

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La ministra de Turismo de Paraguay, Angie Duarte, ha remitido al presidente Santiago Peña una petición para declarar feriados nacionales los días 26 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026 para impulsar el turismo interno y dinamizar la economía nacional.

En el documento, la ministra enfatizó que la declaración de dos días festivos más permitiría a los ciudadanos y visitantes disfrutar de fines de semana prolongados, algo que "potenciaría de manera directa el turismo interno, dinamizando la economía de localidades con vocación turística en todas las regiones del país".

Según datos de la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay (Senatur), los puentes largos registrados en 2025 generaron aproximadamente US$155 millones (133 millones de euros), con niveles de ocupación hotelera superiores al 95% en los principales destinos turísticos.

"Estos resultados confirman que la declaración de feriados posee un impacto multiplicador que dinamiza no solo al turismo, sino también a amplios sectores de la economía, promoviendo el consumo local y la creación de empleos", subrayó la titular de Turismo.

La propuesta fue analizada en la 9ª sesión del Consejo Asesor Nacional de Turismo (Conatur), donde gremios del interior manifestaron su apoyo por el aumento de la conveniencia y oportunidad de la medida.