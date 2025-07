Economía: El Gobierno mexicano emprenderá "acciones" si no alcanza un acuerdo con EE.UU. sobre aranceles antes de agosto

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - El Gobierno mexicano ha avanzado que impulsará "acciones" enfocadas a proteger la actividad de las empresas del país si finalmente no alcanza un acuerdo con Estados Unidos sobre la amenaza de aranceles del 30% a las exportaciones procedentes de este país y del 17,06% a los tomates frescos. "Si el uno de agosto no se llega al acuerdo, ya estaremos informando algunas otras acciones", adelantó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la rueda de prensa de este martes. Según explicó la presidenta, el Ejecutivo mexicano anunciará una serie de acciones que desarrollarán con todas las asociaciones y productores de tomate durante "la próxima semana", todas ellas enmarcadas en el 'Plan México', el plan a largo plazo para el desarrollo económico del país. Con todo, ha recordado que el país cuenta con una mesa de negociación hasta la fecha límite de imposición de los aranceles y que todavía tienen la esperanza de llegar a un acuerdo para las dos tasas. De todas formas, Sheinbaum ha asegurado que seguirán exportando tomate mexicano porque no existe un producto de otro país que pueda compensar su pérdida en Estados Unidos. El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció este lunes la imposición de un arancel del 17,09% a las importaciones de tomates procedentes de México con el fin de impulsar la producción nacional. Dos días antes, el presidente estadounidense, Donald Trump, publicó una nueva carta referida a México en el que informaba de nuevos aranceles del 30% a los productos procedentes de este país a partir del 1 de agosto.