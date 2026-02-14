Economía: el grupo Paoletti debuta en la hotelería en Argentina

Con una inversión total de US$ 8 millones, se inauguró una nueva etapa del Days Inn Sierra de la Ventana, consolidado como el primer hotel de gestión internacional en el interior bonaerense. El anuncio oficial estuvo acompañado por la presencia de las banderas de ambos países en la entrada del establecimiento, símbolo del proyecto liderado por la familia Paoletti, que inicia así su primera experiencia hotelera de alcance internacional.

El Grupo Paoletti es un conglomerado empresarial de origen italiano con actividades en sectores industriales y comerciales en Europa y América Latina, que desembarca ahora en la hotelería como parte de un proceso de diversificación de inversiones.

Con una inversión total de US$ 8 millones, se inauguró una nueva etapa del Days Inn Sierra de la Ventana, consolidado como el primer hotel de gestión internacional en el interior de la provincia de Buenos Aires. En el acto, la empresaria Lara Paoletti confirmó la inversión, a la que se acaba de sumar otra de US$ 400.000 destinada a la mejora de servicios, renovación de espacios y actualización de mobiliario.

"Este hotel inicia una nueva etapa con una mirada de largo plazo", afirmó Paoletti a ANSA, al explicar que la elección de Sierra de la Ventana responde a una decisión familiar vinculada tanto a sus raíces italianas como a una apuesta por el desarrollo en Argentina. El emprendimiento fue concebido junto a su padre y su hermano, Francesco.

Sierra de la Ventana es una localidad turística ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, dentro del sistema serrano de Ventania, y constituye uno de los principales destinos de turismo de naturaleza y descanso en la región.

Según Paoletti, la inversión apunta no solo a la modernización del establecimiento sino también al fortalecimiento del empleo y la actividad económica local.

El proyecto nació como un sueño familiar, con una fuerte impronta cultural ligada a Italia. Fue una decisión compartida junto a su padre, su hermano Francesco y toda la familia Paoletti, que encontró en Sierra de la Ventana un destino con identidad propia, naturaleza imponente y un enorme potencial para el turismo de calidad.

La incorporación del hotel a la marca internacional Days Inn implica su integración a una red de más de 2.350 establecimientos en distintos países. En Argentina, la representación de la marca está a cargo de Alberto Albamonte.

"La incorporación supone una actualización en estándares de gestión y calidad", señaló la empresaria a ANSA, quien destacó que la integración a una red global permitirá ampliar la proyección del destino en el mercado turístico.

Paoletti recordó finalmente que el proyecto se pensó desde el inicio como una apuesta al potencial de la provincia de Buenos Aires y a la consolidación de Sierra de la Ventana como destino turístico. (ANSA).