Economía: el ICE promueve productos agroalimentarios italianos en México

La cita representa una oportunidad estratégica para consolidar la presencia de Italia en un mercado en rápida expansión, donde Roma se consolida como uno de los principales proveedores de Europa.

Los datos estadísticos destacan una tendencia extremadamente positiva: en 2024, las principales categorías de las exportaciones agroalimentarias italianas a México alcanzaron los 227 millones de euros, lo que marca un aumento del 24,3% en comparación con el año anterior, y el crecimiento continúa en los primeros nueve meses de 2025 (fuente: datos TDM).

Entre los productos más codiciados se encuentran las exquisiteces de la dieta mediterránea.

Italia ostenta una posición de liderazgo en el suministro de vino, que en 2024 representó una cuarta parte de las exportaciones agroalimentarias italianas a México. Le siguen los resultados excepcionales del aceite de oliva y la pasta, cuyas exportaciones italianas crecieron un 86,9% y un 81,1%, respectivamente, en el mismo año en comparación con 2023 (fuente: datos de TDM).

Junto a clásicos como los quesos y las conservas, existe un creciente interés en las salsas, los productos a base de azúcar y los productos horneados (ANSA).