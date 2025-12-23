Economía.- El impacto de la orden de suspensión de Trump no afectará al 80% del proyecto eólico marino de Iberdrola

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) -

El impacto de la orden del Gobierno estadounidense de Donald Trump para detener las obras en cinco concesiones de parques eólicos marinos ('offshore') no afectará al 80% del proyecto 'Vineyard Wind 1' de Iberdrola, ya que solamente impactará en los activos que no se encuentran en operación.

Según indicaron en fuentes de Iberdrola a Europa Press, la orden no se aplica a activos ya operativos, como es el caso de gran parte de 'Vineyard Wind 1', el parque eólico marino participado por la energética española y el fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), que ya desde principios de 2024 ha ido completando trabajos de puesta en marcha y un 80% de los aerogeneradores está ya produciendo energía desde hace meses para cerca de 400.000 hogares en Massachusetts, y que apenas quedan dos de las 62 torres del parque por instalar.

En el caso de 'Vineyard Wind 1', la orden emitida permite explícitamente continuar produciendo energía con ese 80% de las turbinas, por lo que las instrucciones emitidas no alteran la explotación del parque.

Asimismo, las mismas fuentes de Iberdrola precisaron que no se espera que la orden genere impactos en las cuentas del grupo y destacaron que "colaborará con las autoridades, como siempre ha hecho".

'Vineyard Wind 1' constará ese total de 62 aerogeneradores -del modelo GE Haliade-X con una potencia de hasta 13 megavatios (MW) cada una- con capacidad para generar 806 MW, suficientes para abastecer a más de 400.000 hogares y empresas de la Commonwealth de Massachusetts.

Con 50 turbinas ya en operación en el parque, representan una capacidad de unos 650 MW, por lo que las 12 restantes sumarían unos 156 MW hasta completar la potencia total prevista.

Este lunes, la Administración de Donald Trump emitió una orden para detener las obras en cinco concesiones de parques eólicos marinos ('offshore'), entre ellos 'Vineyard Wind 1'.

En un comunicado, el Departamento del Interior estadounidense anunció la suspensión, con efecto inmediato, de los contratos de arrendamiento de todos los proyectos eólicos marinos a gran escala en construcción en Estados Unidos debido a los riesgos para la seguridad nacional identificados por el Departamento de Guerra en informes clasificados recientemente completados.

La Administración estadounidense subrayó que este parón dará "tiempo para trabajar con los arrendatarios y los socios estatales para evaluar la posibilidad de mitigar los riesgos de seguridad nacional que plantean estos proyectos".

En concreto, junto a 'Vineyard Wind 1', los parques en construcción afectados por la decisión incluyen a 'Revolution Wind', de 704 megavatios (MW) de Orsted; 'Sunrise Wind', de 924 MW; 'Coastal Virginia Offshore Wind', de 2.600 MW; y 'Empire Wind 1', de 810 MW y de Equinor.

GRAN PROYECTO 'OFFSHORE' EN EE.UU.

'Vineyard Wind 1' es la primera y gran instalación eólica 'offshore' de Iberdrola en Estados Unidos. El proyecto está participado en un 50% por el Grupo Iberdrola -a través de Avangrid Power, filial de Avangrid- y CIP y su inversión asciende a unos US$3.000 millones (más de €2.700 millones) garantizados mediante contratos con las tres principales empresas eléctricas del estado.

El pasado mes de septiembre la Administración de Donald Trump, dentro de su cruzada contra este tipo de renovables, ya puso en el foco a dos proyectos eólicos marinos de Iberdrola -New England Wind 1 y 2- al retirar la autorización para su construcción, aunque ninguno de ellos estaban iniciados.

Y es que las órdenes de suspensión de obras y las retiradas de permisos, o la amenaza de hacerlo, se han sucedido en diversos parques eólicos 'offshore' desde la llegada del nuevo Gobierno estadounidense.

INVERSIONES DE MÁS DE 16.000 MILLONES EN REDES.

Estados Unidos es un mercado estratégico para Iberdrola en su nueva 'hoja de ruta' a 2028, lanzada el pasado mes de septiembre. El grupo prevé unas inversiones de más de €16.000 millones en el país hasta 2028, destinando la mayor parte de la inversión a la infraestructura de redes eléctricas y gas.

El plan de inversión de la energética presidida por Ignacio Sánchez Galán se basa en el compromiso continuo de invertir, reconstruir y fortalecer la infraestructura de redes eléctricas y gas en sus 'utilities' de Nueva York y Nueva Inglaterra, que dan servicio a más de 3,4 millones de clientes.

La compañía tiene un total de cerca de 11.000 MW operativos en los Estados Unidos y aproximadamente el 80% de su negocio en el país son redes eléctricas de transporte y distribución.