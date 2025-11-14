Economía. El mercado transaccional de México registra un aumento del 91% hasta octubre de 2025, según TTR Data

MADRID, 14 Nov. 2025 (Europa Press) -

El mercado transaccional en México ha contabilizado, entre anunciadas y cerradas, un total de 240 fusiones y adquisiciones hasta octubre de 2025 por un importe agregado de US$26.771 millones (22.996 millones de euros).

Estas cifras suponen un descenso del 23% en el número de operaciones y un incremento del 91% en su valor en comparación con el mismo período de 2024, según el último informe mensual de TTR Data.

Solo en el mes de octubre, se han registrado 26 transacciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de US$7.560 millones (6.491 millones de euros).

En términos sectoriales, el ámbito del software especializado por industria, además del inmobiliario, han liderado el número de transacciones con 33 y 23 operaciones, respectivamente.

Respecto al mercado transfronterizo, las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en España con 12 transacciones hasta el décimo mes de 2025, seguido de Estados Unidos con 9 'deals'. Por valor, destacan Jamaica y República Dominicana con US$2.000 millones (1.717 millones de euros) en cada país.

Asimismo, Estados Unidos y España son los países que más han apostado por realizar adquisiciones en este país con 61 y 14 transacciones, respectivamente. Si se desglosan las cifras por valor, Estados Unidos encabeza la lista con US$8.709 millones (7.479 millones de euros).

PRIVATE EQUITY, VENTURE CAPITAL Y ASSET ACQUISITIONS

Hasta octubre, se han contabilizado un total de 21 transacciones de 'private equity' hasta el décimo mes del ejercicio con US$433 millones (371 millones de euros), lo que supone un descenso del 53% en el número de operaciones y del 57% en su valor, en términos interanuales.

Adicionalmente, el número de transacciones de 'venture capital' alcanzaron las 62 operaciones hasta octubre por US$1.324 millones (1.136 millones de euros). Estas cifras suponen un recorte del 17% en el número de transacciones y un alza del 10% en su valor, respecto al mismo período del año anterior.

En el segmento de 'asset acquisitions', se han registrado 47 transacciones por US$3.177 millones (2.727 millones de euros), lo que representa un descenso del 31% en el número de operaciones y un incremento del 64% en su valor, respecto a octubre de 2024.