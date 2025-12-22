Economía.- El platino perfora los US$2.100 aupado por las perspectivas de bajadas de tipos y la geopolítica

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) - La cotización del platino se ha disparado este lunes por encima de los US$2.100 (1.789,09 euros) por onza, tras batir también la barrera de los US$2.000 (1.703,90 euros) y superar máximos no vistos desde 2008. Según los datos de mercado consultados por Europa Press, el precio del metal precioso se negociaba sobre las 13.20 hora peninsular española en los US$2.123,40 (1.818,40 euros), un 5,19% más que en la apertura y muy cerca del máximo intradía de US$2.126,95 (1.812,05 euros). Esta dinámica se ha visto respaldada por tendencias similares para el oro y la plata. En este sentido, el primer metal registraba fuertes subidas en el inicio de la sesión de este lunes al traspasar el umbral de los US$4.400 (3.748,57 euros) por primera vez en la historia. Además, el activo refugio por excelencia está a punto de cerrar este 2025 su mejor año desde 1979, con una revalorización acumulada del 69% ante las perspectivas de nuevas bajadas de tipos de interés en Estados Unidos y la persistente inestabilidad geopolítica. En concreto, la cotización del oro al contado llegaba a alcanzar un máximo de US$4.420,35 (3.765,91 euros), con una subida del 1,9% respecto del último cierre. De su lado, la plata ha acelerado su 'rally' con un incremento del 3% respecto del día anterior, hasta alcanzar un nuevo récord de US$69,515 (59,22 euros) por onza. En 2025, el precio de la plata lleva acumulado un alza de alrededor del 138%. La perspectiva de nuevos recortes de tipos de interés por parte de la Fed en 2026, especialmente después de que el dato de inflación del 2,7% en noviembre fuera mucho mejor de lo esperado, empuja a la baja la cotización del dólar frente a las principales monedas, abaratando así la compra de oro por inversores no estadounidenses.