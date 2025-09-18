Economía: El regulador brasileño condiciona la compra de Wickbold por Grupo Bimbo a la venta de Nutrella y de Tá Pronto!

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

El regulador brasileño, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), ha dado luz verde a la adquisición de Wickbold por parte de Grupo Bimbo con condiciones, según informó la institución en un comunicado. En concreto, la autoridad ha propuesto que Bimbo venda su marca de pan saludable Nutrella por haberse identificado "altos niveles de concentración" en varias regiones brasileñas, y de Tá Pronto!, perteneciente a Wickbold y enfocada al sector de las tortillas, por ser competidor director de la marca Rap 10, de Bimbo. Asimismo, Grupo Bimbo se ha comprometido a utilizar únicamente marcas que contengan el elemento denominativo Rap 10 para ofrecer tortillas en el territorio nacional durante un período de tres años.

La transacción incluye la fabricación, distribución y comercialización del portafolio de productos horneados de Wickbold, respaldado por un equipo de aproximadamente 2700 colaboradores. Según ha avanzado Grupo Bimbo, la previsión es que la adquisición concluya en las próximas semanas y que afiance su presencia en Brasil con esta operación.

"La incorporación de las reconocidas marcas de Wickbold fortalece nuestro portafolio y consolida una plataforma robusta para el crecimiento sostenible, permitiéndonos generar aún más valor para nuestros clientes, consumidores y accionistas", destacó el director general de Grupo Bimbo, Rafael Pamias, en un comunicado remitido por la compañía.