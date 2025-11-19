Economía.- El Salvador aumenta sus reservas de bitcoin por encima de US$100 millones pese al rechazo del FMI

MADRID, 19 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Salvador ha incrementado sus reservas de bitcoin por encima de los US$100.000.000 (86 millones de euros) esta semana en plena caída brusátil de la principal criptomoneda y a pesar de los continuos avisos por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) de reducir la dependencia del país de la divisa digital.

El Gobierno añadió 1.098 bitcoin a su reserva el pasado lunes, según una imagen publicada por el presidente Nayib Bukele en su cuenta de 'X'.

Con este movimiento, el país centroamericano ya posee 7.474 bitcoin, según la Oficina de Bitcoin de El Salvador, que, a precios actuales, valen unos US$688.000.000 (594 millones de euros).

A mediados de diciembre, Bukele alcanzó un acuerdo con el FMI para ampliar una línea de crédito de unos US$1.400.000.000 (1.208 millones de euros) condicionado a implementar reformas que disminuyesen los riesgos potenciales por el uso de esta criptomoneda en el país.

Algunas de las medidas exigidas contemplaban que la aceptación del bitcoin fuera voluntaria, si bien su uso popular es limitado, y deshacer la participación del sector público en Chivo Wallet, el monedero creado por el Gobierno salvadoreño. Sin embargo, el Ejecutivo de Bukele ha continuado con las compras de bitcoin.

El bitcoin descendió momentáneamente por debajo de los US$90.000 el martes después de perder el pasado 5 de noviembre los US$100.000 por primera vez desde junio.