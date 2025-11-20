Economía.- El Salvador presenta a España sus actividades en turismo de aventura, cultura y experiencias prémium

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Salvador ha presentado en el mercado turístico español sus propuestas en materia de turismo de aventura, cultura y experiencias prémium en la primera edición de El Salvador Travel Market 2025 que acaba de concluir, un encuentro internacional del sector que reunió en la última semana a destacados compradores y representantes procedentes de Europa y América.

En este primer evento, la participación española tuvo un protagonismo importante gracias a la presencia de un grupo de 'hosted buyers' (compradores invitados) que viajó al país centroamericano con el objetivo de identificar oportunidades de negocio, conocer la oferta turística salvadoreña y consolidar alianzas estratégicas con operadores locales.

Durante tres jornadas de actividades, la delegación española participó en rondas de negocio, en presentaciones especializadas de destino y también en distintos viajes alrededor del país vinculados al patrimonio cultural y a la naturaleza.

Entre los principales elementos destacados por los compradores destacan la transformación del Centro Histórico de San Salvador, los avances en infraestructura turística y las mejoras en materia de seguridad.

El Salvador es el segundo país de mayor expansión mundial como destino turístico en el mercado internacional, solo por detrás de Qatar. En los últimos cinco años, el país registró un incremento cercano al 90% en la llegada de turistas, y solo en 2024, la cifra de visitantes españoles aumentó un 30%.

La primera edición de El Salvador Travel Market ha contado con el respaldo institucional del Ministerio de Turismo de El Salvador, la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y la Cámara Salvadoreña de Turismo (Casatur), además del apoyo de aliados estratégicos procedentes de los sectores aéreo y hotelero.