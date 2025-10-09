Economía.- El Salvador replicará un centro de formación turística que siga el modelo del CIOMijas

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

Una comitiva compuesta por miembros de la Cámara Salvadoreña de Turismo (Casatur) y el Ministerio de Turismo de El Salvador ha anunciado durante su visita institucional por España la futura puesta en marcha de un centro de formación turística que replique el modelo del Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrial del Ocio de Mijas (CIOMijas).

Las autoridades salvadoreñas han destacado durante su recorrido por Andalucía el interés de lanzar un centro en el país centroamericano para capacitar a las futuras generaciones de profesionales del turismo y apoyar el fuerte crecimiento de este sector, según ha informado Casatur en un comunicado.

"Impulsar la profesionalización de nuestro sector turístico constituye un paso estratégico para el desarrollo del turismo de El Salvador y en el modelo de formación español hemos encontrado la inspiración perfecta que nos va a permitir, a partir de los principios de excelencia y la competitividad, transformar nuestra industria turística nacional", apuntó el presidente de Casatur, Carlos Umaña.

En los últimos cinco años, El Salvador registró un incremento de visitantes turísticos cercano al 90% hasta posicionarse en segundo lugar como país de mayor expansión mundial en este sector, solo por detrás de Qatar. En el caso español, la cifra de visitantes que optó por El Salvador aumentó un 30% en 2024.