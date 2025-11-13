Economía.- Embratur y YouTube firman un acuerdo para promover el turismo en Brasil a través de creadores independientes

MADRID, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur) y YouTube han suscrito un acuerdo que prevé la convocatoria de proyectos para que creadores independientes produzcan contenido sobre destinos y experiencias turísticas brasileñas, según ha informado la organización.

Bajo el nombre de 'Crea Brasil', la iniciativa se lanzará de forma oficial el próximo 5 de diciembre durante la Comic Con Experience (CCXP), que se celebrará en esta edición en la ciudad de San Pablo.

El objetivo de esta iniciativa es utilizar la capilaridad de la plataforma de videos para promover experiencias auténticas de Brasil a nivel mundial y supone una ampliación de la actuación de Embratur en el ámbito audiovisual al apoyar a los productores que cuentan con sus propias narrativas.

Su apuesta por los creadores de contenido se basa en un informe de la agencia Pixability donde se señala que la categoría de viajes en YouTube creció un 64% en el segundo trimestre de 2025, cuatro veces por encima del crecimiento estacional típico del 15%.

Una de las estrategias de Embratur para impulsar el turismo internacional en Brasil han sido los acuerdos con empresas de streaming, como Netflix, y redes sociales como TikTok y YouTube.

Durante la feria World Travel Market (WTM) celebrada en Londres la semana pasada, Embratur presentó una guía turística virtual diseñada para que viajeros de todo el mundo conozcan el país a partir de las localizaciones brasileñas que aparecen en la programación de Netflix.

La agencia también impulsa acuerdos con aerolíneas internacionales para impulsar el aumento de vuelos y frecuencias en el país. Por ejemplo, Iberia anunció que aumentará un 25% el número de asientos disponibles en los vuelos a Brasil en el primer semestre de 2026 respecto al mismo período de 2025.