Economía: empresa italiana petrolera se prepara a reactivar operaciones en Venezuela

La contratista italiana Saipem, especializada en operaciones petroleras, se prepara para reanudar sus actividades en Venezuela tras la reciente flexibilización de las sanciones estadounidenses al sector energético del país, según informan diversos medios en Caracas este jueves.

El presidente ejecutivo de la empresa, Alessandro Puliti, declaró: "las cosas en Venezuela están cambiando muy rápido. Es un país donde hemos trabajado mucho en el pasado y estamos listos para regresar tan pronto como haya demanda por parte de los clientes".

Puliti precisó que, hasta el momento, Saipem no ha recibido solicitudes para participar en licitaciones ni para realizar estudios de ingeniería preparatorios, pero anticipa que los contratos podrían provenir de compañías petroleras internacionales y estadounidenses -como Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol- que ya han recibido autorizaciones de Washington para reactivar o ampliar sus operaciones en Venezuela.

El país sudamericano ha experimentado un giro inesperado tras la captura y extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, lo que dio paso a un gobierno provisional encabezado por Delcy Rodríguez, quien ha sido elogiada reiteradamente por Donald Trump.

Saipem, especializada en servicios de ingeniería y construcción para proyectos onshore y offshore, confía en que los proyectos se materialicen progresivamente en la segunda mitad de 2026, a medida que avance la recuperación del sector petrolero venezolano, impulsada por decisiones de Estados Unidos (ANSA).