Economía: en Argentina, inflación en enero 2,9%; la anual 32,4%

Los datos llegan en un clima de polémica, tras la decisión del gobierno de posponer la adopción de la nueva metodología para el cálculo del Indice de Precios al Consumidor (IPC) y la renuncia de Marco Lavagna a la dirección del organismo.

Entre los rubros que más contribuyeron al aumento mensual estuvieron los alimentos y bebidas no alcohólicas, con una suba del 4,7%, seguidos de restaurantes y hoteles (+4,1%). A nivel territorial, la inflación estuvo impulsada sobre todo por aumentos en carnes, hortalizas y legumbres. Los cambios más pequeños se registraron en el sector de la educación (+0,6%), mientras que el vestido y el calzado registraron una caída del 0,5%.

De acuerdo con la clasificación por tipo de precios, los bienes de temporada mostraron el incremento más marcado (+5,7%), por delante de la inflación de fondo (+2,6%) y los precios regulados (+2,4%). Las principales consultoras prevén una inflación de entre el 2% y el 2,5% para febrero, lo que indica una fase de desinflación gradual pero aún frágil (ANSA)