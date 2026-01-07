Economía: en Chile, nuevo récord de exportaciones: US$107.000 millones

En 2024, el país sudamericano ya había alcanzado la barrera, con un registro de 100.163 millones de dólares, según informes de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales.

Las exportaciones llegaron a 11.285,6 millones de dólares en diciembre, la cifra más alta desde al menos 2013, según datos del Banco Central y que dio a conocer el diario Pulso.

En el recuento del año, los envíos de la industria minera llegaron a 63.252,7 millones (el 59% del total), empujados por las exportaciones récord de cobre y por el explosivo aumento de su precio en el mercado mundial.

El metal rojo marcó un récord anual de 55.000 millones de dólares, siendo el principal destino el mercado chino.

La balanza comercial del país registró un superávit histórico de 20.795 millones para el 2025. (ANSA).