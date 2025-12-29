Economía: En Costa Rica las ventas de bienes crecieron 15%

"El 2025 ha sido un año de crecimiento histórico y sostenido en las exportaciones. Experimentamos incrementos en casi todas las regiones y sectores, lo que confirma la solidez y resiliencia de nuestra plataforma exportadora en un contexto internacional particularmente desafiante", declaró Manuel Tovar, el ministro de Comercio Exterior.

El mayor avance provino del sector de equipo de precisión y dispositivos médicos, que creció un 28% por un valor de US$2.252 millones más, consolidándose como el principal motor del comercio exterior costarricense.

También registraron avances los sectores agrícola y alimentario, con aumentos del 1% (US$25 millones) y 2% (US$58 millones), respectivamente.

Por contra, los envíos de plástico y caucho cayeron.

Entre los principales productos exportados destacan los dispositivos médicos (US$10.156 millones), la piña (US$1.214 millones), el banano (US$966 millones), los jarabes y concentrados para bebidas (US$673 millones) y el café oro (US$451 millones), además de cables eléctricos, jugos, llantas y salsas, entre otros.

Las exportaciones crecieron un 37% a Asia, un 17% a Europa, un 15% a América del Norte, un 6% a Centroamérica, un 2% al Caribe, mientras que a América del Sur se contrajeron un -6%.

