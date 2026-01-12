Economía: en Guatemala, la inflación 2025 descendió a 1,65%

Esta cifra representa una desaceleración significativa respecto al máximo del 9,24% alcanzado en 2022. Si bien se observaron aumentos mensuales en productos básicos como la carne, el café y el pan, la disminución de los costos del combustible y el transporte contribuyó a mantener el índice general en mínimos históricos.

Sin embargo, los analistas señalan que la posición de la tasa por debajo del rango objetivo del Banco de Guatemala (entre el 3% y el 5%) podría indicar una desaceleración del consumo interno.

Para 2026, el banco central prevé un retorno gradual al objetivo del 4%, al tiempo que advierte sobre posibles presiones externas relacionadas con las tensiones geopolíticas y los precios del petróleo. (ANSA).