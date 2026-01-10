Economía: en la semana de mercados, foco en la inflación y los balances de EEUU

Los analistas esperan una cifra en línea con la anterior, aunque podría estar sujeta a una revisión al alza, dado que la recolección de datos de la última lectura todavía se vio afectada por el tema del shutdown, el cierre del gobierno de Donald Trump.

A seguir de cerca —según el equipo de market strategy de Mps— estarán también los precios a la producción (miércoles), importantes para el cálculo del PCE, la medida de inflación preferida por la Fed, y ese mismo día las ventas minoristas de noviembre, clave para evaluar el estado de salud del consumo en el mes del Black Friday.

En cuanto a otros datos macroeconómicos, en el frente europeo, en Alemania se difundirá el jueves 15 de enero el dato del PIB de 2025 que, de acuerdo con las previsiones de Bloomberg, debería registrar un leve aumento (+0,2% tras el -0,5% de 2024).

Por último, en China el foco estará puesto en la balanza comercial (miércoles), para la cual se espera un incremento del superávit.

En el ámbito de los bancos centrales, se prevén algunas intervenciones de miembros del BCE y de la Fed, de las cuales, sin embargo, el mercado no espera indicaciones relevantes de política monetaria, más allá de una confirmación de la orientación delineada en la última reunión de 2025.

Finalmente, comienza en Estados Unidos la temporada de resultados trimestrales, con los principales bancos que presentarán los datos correspondientes al último trimestre de 2025.

El martes 13 de enero será el turno de JP Morgan, y al día siguiente se conocerán los balances de Bank of America, Citigroup y Wells Fargo.

El jueves, además de BlackRock, Goldman Sachs y Morgan Stanley, están previstos también los resultados del gigante taiwanés de los semiconductores TSMC, con especial atención a la guidance sobre las inversiones previstas para el nuevo año.

(ANSA).