Economía: En México, la inversión extranjera rompe nuevo récord en 2025

El Ministerio de Economía informó que "México se posiciona como un destino estratégico para el capital productivo global, frente a un entorno en el que los flujos de IED hacia las economías en desarrollo mostraron una caída de 2% el año pasado".

El flujo de 2025 estuvo impulsado sobre todo por las nuevas inversiones, las más difíciles de captar, que ascendieron a 7.378 millones de dólares, que significaron un repunte de 133% respecto a 2024, con lo cual su participación en el total pasó de 8,6 a 18%, señaló el reporte gubernamental.

El incremento reflejó "la capacidad de México para atraer nuevos capitales que promuevan la adopción de tecnologías de vanguardia y el crecimiento de la productividad en la industria nacional", indicó el ministerio.

En contrapartida, la reinversión de utilidades registró una ligera contracción anual de 3,7%, al ubicarse en 27.650 millones de dólares, equivalente a 67,7% del total, debido a "una mayor distribución de dividendos por parte de las empresas", según el reporte oficial.

A su vez, las cuentas entre compañías, que son movimientos financieros entre matrices y filiales, sumaron 5.844 millones de dólares, es decir, tuvieron un incremento de 17% anual.

En este contexto, cobró importancia el anuncio formulado por el director del gigante estadounidense de las bebidas gaseosas Coca-Cola Company, Henrique Braun, quien en un encuentro esta semana con la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la inversión de 6.000 millones de dólares en México, aunque no precisó en qué período se ejercería.

La visita de Henrique Braun se enmarcó en los preparativos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la cual México será uno de los anfitriones, junto con Estados Unidos y Canadá y coincidió con el arranque del Tour del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que auspicia la firma, el cual recorrerá varias ciudades para promover el torneo.

El informe del ministerio de Economía señaló que hubo una anomalía en las inversiones en el cuatro trimestre del año pasado, cuando ocurrió un flujo negativo de 5.026 millones de dólares que se debió "al pago de dividendos y operaciones financieras con afiliadas en el exterior".

Estados Unidos es el país que más inversiones mantiene en México con 15.877 millones de dólares, que representan 38,8% del total, seguido de España con 4.431 millones (10,8), Canadá con 3.323 millones de dólares (8,1%), Países Bajos con 2.387 millones de dólares (5,8%) y Japón con 2.293 millones de dólares (5,6%).

La Ciudad de México se consolidó como el principal destino de la inversión extranjera, al captar 22.381 millones de dólares, equivalentes a 54,8% del total nacional y con un crecimiento anual de 55,1%, seguido de Nuevo León con 3.627 millones de dólares (8,9% del total).

Pese a todo, especialistas como Arturo Espinosa estiman que México "no ha logrado capitalizar plenamente en el nuevo mapa global de inversión" y que dejó pasar una "coyuntura excepcional" derivada de la recomposición de cadenas productivas y la desaceleración de flujos hacia Asia. (ANSA).