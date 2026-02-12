Economía: ENI, pacto con YPF y XRG para proyecto GNL en Argentina

Argentina LNG proporcionará 12 millones de toneladas anuales (mtpa) de capacidad de GNL a través de dos instalaciones flotantes, cada una con una capacidad de 6 mtpa. El proyecto incluye infraestructura para la producción, procesamiento, transporte y exportación de GNL.

El acuerdo marca otro hito en el progreso del proyecto y define el plan de trabajo conjunto para avanzar a la siguiente fase de desarrollo. Los socios comenzarán el diseño de ingeniería y las actividades relacionadas, incluyendo la ingeniería, la estructuración técnica y las principales líneas de trabajo comerciales y financieras.

Horacio Marín, presidente y director ejecutivo de YPF, afirmó: "este nuevo paso marca la incorporación formal de XRG al proyecto que desarrollamos junto con ENI. Estos dos actores de talla mundial nos permiten posicionar a Argentina LNG como uno de los proyectos de GNL líderes a nivel mundial".

Guido Brusco, director de Operaciones de Recursos Naturales Globales de ENI, comentó: "con este acuerdo de desarrollo conjunto, un nuevo socio, XRG, se suma a Argentina LNG, que se perfila como una de las oportunidades más prometedoras en el panorama gasístico mundial".

Para Mohamed Al Aryani, presidente de Gas Internacional de XRG, "el potencial de Argentina LNG es significativo y este acuerdo marca un hito clave en el desarrollo del proyecto".

