Economía. Escribano y Rheinmetall presentan a Defensa una alternativa nacional a la tecnología israelí para el SILAM

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y la filial española de la alemana Rheinmetall han presentado al Ministerio de Defensa una alternativa nacional a la tecnología militar israelí para el contrato del sistema lanzacohetes de alta movilidad (SILAM), una licitación de 2023 valorada en casi 700 millones de euros y que el Gobierno canceló el pasado septiembre debido a que la propuesta de ambas empresas para el programa incluía tecnología del país hebreo.

Cabe recordar que la adjudicación de la licitación del SILAM a la unión temporal de empresas (UTE) entre Escribano y Rheinmetall data de 2023, es decir, antes de que España decidiese vetar el comercio de armas con Israel en el marco de la política estatal contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina, una decisión que está en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 23 de septiembre.

"Con el objetivo de definir una solución española viable en el menor tiempo posible, la UTE formada por ambas compañías ha mantenido un intenso y continuado trabajo de coordinación con la Dirección General de Armamento y Material de la Secretaría de Estado de Defensa. Esta labor conjunta ha permitido analizar en profundidad las necesidades operativas para este programa y las capacidades existentes, sentando las bases de un sistema plenamente alineado con los intereses estratégicos del Estado", han subrayado ambas compañías en un comunicado conjunto.

De este modo, han presentado una propuesta estructurada por fases para el desarrollo de un sistema de artillería lanzacohetes que está concebido desde su origen "como un programa íntegramente nacional" y que contempla la entrega de lanzadores operativos y de pruebas, así como de vehículos de municionamiento, reconocimiento y puesto de mando, junto con el desarrollo y la calificación de cohetes de entrenamiento y guiados.

"Este planteamiento permitirá avanzar de forma progresiva hacia la plena madurez tecnológica del sistema, asegurando su adecuación a los requisitos operativos y su sostenibilidad a largo plazo", han agregado.

En esa línea, han subrayado que el programa SILAM se integra en el 'Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa' elaborado por el Gobierno y a través del cual se están estructurando los programas de modernización militar del país.

En este contexto, las dos compañías han recalcado que el proyecto responde a los requerimientos operativos de las Fuerzas Armadas, contribuye al desarrollo de las capacidades de defensa de la Unión Europea y de la OTAN y refuerza capacidades industriales "clave", las cadenas de suministro nacionales y la innovación tecnológica.

"El desarrollo de este sistema supone un avance significativo en el liderazgo de la industria española de defensa, al situarla en un ámbito tecnológico altamente especializado que actualmente dominan muy pocos países. La iniciativa consolida a la industria nacional como un socio estratégico fiable y capacitado para abordar programas complejos, incrementando su competitividad y proyección futura", han añadido.

Escribano y Rheinmetall también han puesto en valor que el programa permitirá adquirir de forma autónoma la capacitación nacional para el diseño, desarrollo y fabricación de cohetes guiados, algo que, desde su punto de vista, garantiza el "control soberano del conocimiento crítico y del ciclo de vida completo del sistema".

EXCEPCIÓN CON AIRBUS

El anuncio de la presentación de una alternativa nacional a la tecnología israelí en el SILAM se produce unos días después de que el Gobierno autorizase en el último Consejo de Ministros del año, celebrado el pasado 23 de diciembre, una excepción al mencionado veto al comercio de armas con el país hebreo para facilitar una serie de proyectos industriales de Airbus.

Sobre ello, la ministra de Defensa, Margarita Robles, justificó este pasado lunes la decisión del Gobierno de "autorizar la transferencia de determinado material de defensa y doble uso" de origen israelí para una serie de proyectos liderados por Airbus --de la que el Estado posee en torno a un 4%-- debido a motivos "comerciales".

"El acuerdo que se tomó (la semana pasada en el Consejo de Ministros) no tiene relación con las políticas militares ni de defensa, sino con el ámbito comercial, de las exportaciones", defendió Robles.

"Airbus, para poder exportar determinados materiales y para poder seguir el trabajo de determinados proyectos industriales de aviones, el A400 o el C295, necesita esa tecnología israelí, pero con una finalidad, como digo, industrial, comercial, de exportación y para nada está relacionado con el ámbito de las armas", añadió.

En ese sentido, Robles ha ahondado en que desde el Ministerio de Defensa se ha impulsado un plan de "desconexión" de la tecnología militar israelí en el marco de la política española contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina.

"En el caso de (la excepción con) Airbus tiene relación con exportaciones a otros países y con el ámbito industrial y de creación de puestos de trabajo en sitios como en San Pablo, en Sevilla", ha relatado Robles.

Cabe señalar que el pasado martes, 22 de diciembre, en el último Consejo de Ministros del año, el Gobierno autorizó de forma excepcional la transferencia de determinado material israelí de defensa y doble uso para una serie de proyectos aeronáuticos liderados por Airbus, los cuales, según el Ejecutivo, tienen un "gran potencial industrial y exportador".

Se trata, en concreto, de los proyectos del A400M, A330MRTT, C295 y SIRTAP (programa de drones militares), los cuales, según ha argumentado el Gobierno, tienen "un importante efecto arrastre para el sector" y se consideran "indispensables para la viabilidad económica de las líneas de producción y preservar miles de empleos de alta cualificación en España".

"En el caso de los proyectos señalados, no existen alternativas inmediatas para suplir con garantías determinados componentes tecnológicos imprescindibles. La imposibilidad de mantener ese comercio con Israel pone en alto riesgo la continuidad de estos proyectos en España, lo que supondría un impacto industrial, económico, de empleo y tecnológico de tal calibre que afectaría a la autonomía estratégica y a los intereses generales nacionales", aseguró el Gobierno en la referencias del Consejo de Ministros de la semana pasada.