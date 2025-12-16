Economía. Estados Unidos acusa a la UE de "discriminar" a sus empresas y amenaza a firmas como la española Amadeus

MADRID/BRUSELAS, 16 Dic. 2025 (Europa Press) - La oficina del representante comercial de Estados Unidos ha amenazado este martes a las empresas de la Unión Europea, como Accenture, Siemens o la española Amadeus, con usar "todas las herramientas a su alcance" para evitar que Bruselas "discrimine y acose" a sus compañías del sector servicios. "Si la UE y los Estados miembros insisten en seguir restringiendo, limitando y disuadiendo la competitividad de las firmas de servicios estadounidenses mediante medidas discriminatorias, EEUU no tendrá más remedio que empezar a utilizar todas las herramientas a su alcance para contrarrestar estas medidas injustificadas", ha avisado a través de X. Según el departamento dirigido por Jamieson Greer, podrían adoptarse "cuotas" o "restricciones" a la provisión de servicios por parte de empresas extrajeras. En concreto, el 'post' ha mencionado expresamente a Accenture, Amadeus, Capgemini, DHL, Mistral, Publicis, SAP, Siemens o Spotity. Washington ha asegurado que Bruselas está perjudicando a sus compañías mediante demandas, impuestos, multas o directivas contrarias a los intereses de estas. Por el contrario, ha sostenido que sus homólogas europeas operan "libremente" en Estados Unidos. El Gobierno de Donald Trump ha indicado, además, que su país lleva años trasladando a la UE y las capitales sus preocupaciones en torno a esta cuestión "sin que se haya producido ninguna actuación importante o, siquiera, concedido un mínimo reconocimiento de la legitimidad de las mismas". BRUSELAS DEFIENDE QUE SUS NORMAS SE APLICAN DE FORMA EQUITATIVA Tras la postura de las autoridades estadounidenses, el portavoz comunitario de Soberanía Tecnológica, Thomas Regnier, ha defendido que "la UE es un mercado abierto y basado en normas, donde empresas de todo el mundo operan con éxito y rentabilidad", sosteniendo que seguirán aplicando sus normas "de forma justa y sin discriminación". "Como hemos dejado claro en numerosas ocasiones, nuestras normas se aplican de forma equitativa y justa a todas las empresas que operan en la UE. Estas normas garantizan unas condiciones de competencia seguras, justas y equitativas en la UE, en consonancia con las expectativas de nuestros ciudadanos", ha declarado. En un comunicado remitido a medios, ha recordado que Bruselas está implementando los compromisos de la declaración conjunta con Washington y que continúan colaborando con la Administración de Donald Trump "en este sentido".