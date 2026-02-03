Economía: Exportaciones colombianas crecieron en un 1,3% en 2025

El renglón de la economía donde se registraron las mayores ventas fue el grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas por valor 15.307,4 millones de dólares, equivalente a un aumento del 33,2% en comparación con 2025.

Dentro de ese grupo el Dane destacó el aumento de ventas de aceite de palma y sus derivados con el 83,6% y de café sin tostar descafeinado o no con el 70,2%, renglones que en conjunto contribuyeron con 24,2 puntos porcentuales a la variación del grupo.

Otro de los sectores que contribuyeron a las exportaciones fue el grupo de manufacturas que creció en un 4,8% con ventas por 11.058,8 millones de dólares, en parte por el aumento de las exportaciones de productos químicos y productos conexos (8,7%) y maquinaria y equipo de transporte (7,2%), que contribuyeron en conjunto con 4,8 puntos porcentuales a la variación del grupo.

Mientras que las ventas externas de combustibles y productos de las industrias extractivas cayeron en un 17,9% frente al mismo periodo de 2024, con ventas por 19.190,1 millones de dólares.

"Este comportamiento obedeció principalmente a la caída de las ventas externas de Petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (-17,0%) y Hulla, coque y briquetas (-31,0%) que contribuyeron, en conjunto, con 20,3 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo", detalló Dane.

(ANSA).