Economía: FMI, economía latinoamericana con desempeño más débil en 2026, +2,2%

Esta cifra refleja un desempeño más débil en comparación con el 2,4% estimado para 2025, vinculado a la baja productividad, la inversión limitada y las condiciones financieras más restrictivas, así como a los efectos de la desaceleración del comercio mundial.

También influye la menor capacidad de la región para beneficiarse del auge de la inversión tecnológica, que impulsa el crecimiento en las economías avanzadas. El organismo multilateral prevé que el conjunto de economías emergentes y en desarrollo se expandan un 4,2% en 2026 y un 4,1% en 2027.

Brasil, la principal economía de la región, está experimentando una marcada desaceleración tras años de fuerte expansión. El FMI estima un crecimiento del 1,6% en 2026, que se recuperará hasta el 2,3% en 2027.

El menor dinamismo se atribuye a las condiciones financieras internas más restrictivas, la moderación del consumo y una política fiscal menos expansiva, a pesar de la presencia de sólidos fundamentos macroeconómicos.

Argentina está emergiendo con una recuperación más sostenida tras la contracción de los años anteriores. El FMI pronostica un crecimiento del 4% en 2026, tras el 4,5% de 2025, lo que sitúa al país entre las once economías con mayores tasas de crecimiento a nivel mundial.

Según el informe, este repunte se explica por "el efecto rebote", luego de un ajuste macroeconómico severo, la normalización gradual de desequilibrios fiscales y monetarios y una recuperación del sector externo. Sin embargo, advierte que la sostenibilidad de ese crecimiento dependerá de la continuidad de las reformas y de la capacidad para contener las presiones inflacionarias y sociales.

En general, el FMI subraya que Latinoamérica sigue siendo vulnerable a shocks externos, como una eventual reversión de los flujos de capital, una caída de los precios de las materias primas o un recrudecimiento de las tensiones geopolíticas.

Para México, el FMI estima un crecimiento del 1,5% en 2026 y del 2,1% en 2027, impulsado por la resiliencia de la economía estadounidense. Según el informe, la resiliencia de la economía estadounidense y la reconfiguración de cadenas de suministro en Norteamérica siguen siendo un apoyo clave para México, aunque el país enfrenta desafíos derivados de una inversión pública limitada.

El reporte también advierte que los elevados niveles de deuda pública en varios países limitan el margen de maniobra fiscal frente a eventuales impactos.

El Fondo señala que en el mediano plazo la región debe avanzar en reformas que impulsen la productividad, fortalezcan la inversión privada y mejoren la calidad del gasto público, de lo contrario, corre el riesgo de registrar un crecimiento bajo, insuficiente para reducir de manera sostenida la pobreza y las desigualdades.

El organismo de crédito elevó este lunes dos décimas su previsión de crecimiento de la economía mundial para 2026, hasta el 3,3%, pero advirtió de que está expuesta a riesgos a la baja, como un aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas o una caída de la inversión en tecnología.

Para 2027, mantiene su proyección de crecimiento en el 3,2%, lo que supone una "ligera desaceleración" con respecto al 3,3% de 2025 y 2024, según la actualización de su informe de Perspectivas Económicas Globales publicado este lunes. El FMI prevé que el crecimiento de la economía global "siga siendo resiliente" este año y el próximo, pero detalla que "este desempeño estable en la superficie es el resultado del equilibrio de fuerzas divergentes". (ANSA).