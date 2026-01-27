Economía: Foro de Bancos de Desarrollo de América Latina y el Caribe arranca en Panamá

Entre los participantes se encuentran el presidente anfitrión José Raúl Mulino, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro, el ecuatoriano Daniel Noboa, junto a los jefes de Estado de Bolivia, Guatemala y Jamaica, así como el presidente electo de Chile.

Lula abrirá oficialmente los trabajos de la cumbre, acompañado por otros líderes y por Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la CAF.

El objetivo de la iniciativa es fortalecer el diálogo regional y encontrar soluciones compartidas a los principales desafíos estructurales de la región, que van desde la integración económica hasta el desarrollo sostenible, todo ello en un contexto de incertidumbre geopolítica, tensiones sociales y profundas transiciones tecnológicas y energéticas.

Los debates se centrarán en temas como la reducción de las desigualdades, la transformación digital, la seguridad, la transición energética y el financiamiento del desarrollo.

La CAF, que reúne a 21 países miembros, busca consolidar la cooperación entre gobiernos, sector privado y sociedad civil como palanca para un crecimiento más inclusivo y resiliente.

En paralelo al foro, se llevará a cabo el Festival CAF, un programa de eventos culturales diseñado para promover la cultura como motor de desarrollo y cohesión social en la región. (ANSA).