Economía: Foro de Bancos de Desarrollo de América Latina y el Caribe arranca en Panamá

Presentes ocho líderes latinoamericanos, entre ellos Lula, Petro y Noboa

Entre los participantes se encuentran el presidente anfitrión José Raúl Mulino, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro, el ecuatoriano Daniel Noboa, junto a los jefes de Estado de Bolivia, Guatemala y Jamaica, así como el presidente electo de Chile.

Lula abrirá oficialmente los trabajos de la cumbre, acompañado por otros líderes y por Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la CAF.

El objetivo de la iniciativa es fortalecer el diálogo regional y encontrar soluciones compartidas a los principales desafíos estructurales de la región, que van desde la integración económica hasta el desarrollo sostenible, todo ello en un contexto de incertidumbre geopolítica, tensiones sociales y profundas transiciones tecnológicas y energéticas.

Los debates se centrarán en temas como la reducción de las desigualdades, la transformación digital, la seguridad, la transición energética y el financiamiento del desarrollo.

La CAF, que reúne a 21 países miembros, busca consolidar la cooperación entre gobiernos, sector privado y sociedad civil como palanca para un crecimiento más inclusivo y resiliente.

En paralelo al foro, se llevará a cabo el Festival CAF, un programa de eventos culturales diseñado para promover la cultura como motor de desarrollo y cohesión social en la región. (ANSA).

