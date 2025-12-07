Economía francesa crecerá al menos un 0,8% en 2025, dice ministro

PARÍS, 7 dic (Reuters) -

La economía francesa podría crecer al menos un 0,8% en 2025, superando el 0,7% que había previsto el Gobierno, a menos que se produzca un brusco cambio de tendencia en los últimos tres meses del año, dijo el domingo el ministro de Economía, Roland Lescure.

"Lo más probable es que superemos la previsión de crecimiento del Gobierno para este año. Habíamos previsto un 0,7%, pero creo que tendremos al menos un 0,8%. Es una buena noticia", dijo Lescure a la cadena de televisión LCI.

"Tendríamos que tener un mal cuarto trimestre, cosa que no creo que ocurra, para situarnos debajo del 0,8%, así que el 0,8% está a nuestro alcance", añadió.

La economía francesa creció un 0,5% en el tercer trimestre, según los datos definitivos del instituto de estadística INSEE de noviembre, lo que refleja la resistencia de la segunda economía de la zona euro. (Reporte de Dominique Vidalon, editado en español por Javier Leira)