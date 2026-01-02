ECONOMÍA GLOBAL-Actividad fabril europea termina 2025 en mayor contracción, pero Asia brilla por mejor demanda

Por Indradip Ghosh y Sam Holmes

BENGALURU/SINGAPUR, 2 ene (Reuters) - La actividad manufacturera de la zona euro se contrajo aún más en diciembre, pero las fábricas asiáticas cerraron 2025 con una base más firme, respaldadas por un repunte de los pedidos de exportación y la creciente demanda de inteligencia artificial, mostraron encuestas privadas

La actividad de las fábricas del bloque de la moneda común se contrajo aún más el mes pasado, ya que la producción disminuyó por primera vez en 10 meses debido a un nuevo descenso de los nuevos pedidos

El índice HCOB de gestores de compras del sector manufacturero de la zona euro, elaborado por S&P Global, cayó a 48,8 puntos en diciembre, frente a los 49,6 de noviembre. Fue la lectura más baja en nueve meses y por debajo del nivel de 50 que separa el crecimiento de la contracción en la actividad por segundo mes consecutivo

Las encuestas pusieron de relieve un descenso generalizado de la actividad en la zona euro, integrada por 20 países

Alemania, la mayor economía del bloque, registró el peor resultado de los ocho países analizados, con una lectura del PMI que alcanzó su nivel más bajo en 10 meses. Italia y España también volvieron a caer

"La demanda de productos manufacturados de la zona euro vuelve a ralentizarse", dijo Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg Commercial Bank. "Las empresas no parecen ni capaces ni dispuestas a cobrar impulso para el año que viene, sino que están actuando con cautela, lo que es veneno para la economía"

Francia ofreció un raro punto brillante, con su PMI manufacturero saltando a un máximo de 42 meses

En Reino Unido, fuera de la Unión Europea, la actividad creció en diciembre a su ritmo más rápido en 15 meses, gracias a la recuperación de la demanda tras el alivio que supuso el presupuesto de la ministra de Economía Rachel Reeves

ASIA BRILLA

La actividad industrial en Corea del Sur y Taiwán, las grandes economías exportadoras de tecnología, puso fin a meses de descensos en diciembre, mientras que la mayoría de los países del sudeste asiático mantuvieron un crecimiento vigoroso

Estos datos siguieron a los PMI publicados el martes en China, que también mostraron un inesperado cambio de tendencia en la actividad de las fábricas de la segunda economía mundial, favorecida por un aumento de los pedidos antes de las fiestas

Aunque es demasiado pronto para saber si los mayores exportadores de Asia se están adaptando a los aranceles estadounidenses, el repunte de la demanda mundial ha dado a algunos fabricantes motivos para el optimismo de cara al nuevo año

"Las exportaciones de la mayoría de los países se han disparado en los últimos meses, y creemos que las perspectivas a corto plazo para los sectores manufactureros orientados a la exportación de Asia siguen siendo favorables", afirmó Shivaan Tandon, economista para Asia de Capital Economics

Señaló que la mayoría de las economías asiáticas deberían seguir beneficiándose del desplazamiento de la demanda estadounidense de China y de la fuerte demanda mundial de hardware relacionado con la inteligencia artificial

El PMI de Taiwán subió a 50,9 en diciembre desde 48,8 en noviembre, superando la marca de 50 puntos que separa el crecimiento de la contracción por primera vez en 10 meses

Del mismo modo, el PMI de Corea del Sur subió a 50,1 desde 49,4, la primera lectura expansiva desde septiembre gracias al mayor aumento de los nuevos pedidos desde noviembre de 2024

Ambas economías figuran entre los mayores fabricantes mundiales de semiconductores, que se han beneficiado enormemente del auge del mercado de la inteligencia artificial

"Según los fabricantes, el lanzamiento de nuevos productos y la mejora de la demanda externa impulsaron la mejora de las ventas, mientras que la confianza en las perspectivas también mejoró notablemente en diciembre hasta alcanzar su nivel más alto desde mayo de 2022", dijo Usamah Bhatti, economista de S&P Global Market Intelligence

"A su vez, las empresas se animaron a elevar tanto los niveles de empleo como la actividad de compras"

Los datos oficiales publicados el jueves mostraron que las exportaciones de Corea del Sur, un barómetro del comercio mundial, superaron las previsiones en diciembre

En el resto de Asia, las fábricas mantuvieron en su mayoría el crecimiento de la actividad, aunque Indonesia y Vietnam registraron ligeras moderaciones en su expansión

La actividad del sector fabril indio se ralentizó hasta alcanzar su crecimiento más débil en dos años, aunque el ritmo sigue siendo el más fuerte de la región

Por otra parte, Singapur informó el viernes de un repunte del crecimiento económico para 2025 hasta el 4,8% desde el 4,4% de 2024, mientras que el crecimiento trimestral superó las previsiones

S&P Global publicará el PMI japonés el lunes. (Reporte de Indradip Ghosh y Sam Holmes; Editado en Español por Ricardo Figueroa)