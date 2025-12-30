Economía: Gobierno colombiano anuncia suba de impuestos por emergencia económica

De acuerdo a la explicación de Ávila, a través de la emergencia económica se elevará al 19% el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los juegos de suerte y azar, así como a los licores de alto contenido alcohólico como el aguardiente y el whisky, con excepción de la cerveza, dado que es una de las bebidas de más "alto consumo social".

El gobierno también incrementará la sobretasa al sistema financiero que pasará del 5% al 15%, en razón a que este año ha obtenido "niveles de utilidad y beneficios muy significativos", precisó el jefe de la cartera económica.

Además habrá un aumento en el impuesto al patrimonio de los dueños de grandes fortunas, quienes representan el 0,8% de los contribuyentes.

El gobierno de Gustavo Petro busca recaudar mediante la emergencia económica, un recurso extraordinario en caso de una situación contingente para obtener mayores recursos económicos, unos US$4.300 millones para estabilizar las finanzas públicas, al argumentar que el Congreso hundió una reforma económica con la que esperaba aumentar el recaudo de impuestos.

La emergencia económica fue denunciada por sectores políticos de oposición, pero la Corte Constitucional aplazó el estudio de su pertinencia jurídica una vez concluya la vacancia del sector judicial, el próximo 10 de enero. (ANSA).