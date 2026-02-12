Economía: Gran arranque de exportaciones chilenas en 2026, nuevo récord

Los registros de los envíos al exterior acumulan una serie de 17 meses al alza sucesiva. Las cifras fueron difundidas en la más reciente versión del Informe Mensual del Comercio Exterior de Chile, elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas.

Las buenas cifras se explican por el crecimiento del 8,5% de las exportaciones de bienes, que sumaron US$10.680 millones, anotando el mayor monto en la historia para el primer mes de un año, con valores récord tanto para los envíos no tradicionales como para los tradicionales, destaca la subsecretaría.

En el desglose, la minería lideró el desempeño con exportaciones por US$5.558 millones, un alza de 12,1%, explicada principalmente por el cobre, que sumó US$4.546 millones.

También incidieron el oro, el carbonato de litio, el hierro, el concentrado de molibdeno y la plata. El sector representó el 52% de los embarques del país en enero.

El informe revela además que el sector frutícola alcanzó los US$1.771 millones, impulsado por las cerezas frescas (US$1.231 millones), arándanos (US$228 millones) y nectarines (US$66 millones), siempre en moneda estadounidense.

La industria de alimentos sumó US$1.318 millones, con un alza de 13% (+ 152 millones), destacando salmónidos, jurel congelado y productos procesados.

Por el contrario, los vinos embotellados registraron una caída de 9,4%, y la manufactura forestal un -15%. (ANSA).