Economía: Grupo Gilinski adquiere 20% de acciones de petrolera GeoPark

La adquisición, estimada en unos 107 millones de dólares, le permitió al Grupo Gilinski adquirir 12.876.053 nuevas acciones ordinarias a un precio de 8,31 dólares por unidad y le otorgó dos sillas en el directorio de nueve miembros de la compañía.

El acuerdo, hecho a través de la filial de Gilinski, Colden Investments S.A., establece que el conglomerado no podrá vender sus acciones en los próximos 18 meses, pero abre la posibilidad de ampliar su participación hasta el 32% en el lapso de un año, si así lo plantea y mediante autorización del directorio.

El Grupo Gilinski estimó que GeoPark tiene oportunidades de ampliar sus adquisiciones y participar en nuevos bloques de exploración en Colombia, valoró su participación en Vaca Muerta en Argentina y señaló que la nueva realidad de Venezuela podría abrir posibilidades para la compañía.

Por su parte, GeoPark, que recién adquirió la totalidad de los activos que poseía en Colombia la petrolera Canadiense Frontera Energy por 375 millones de dólares, aseguró que el capital inyectó a la compañía le permitirá ampliar su posibilidad de nuevas fusiones y adquisiciones, le servirá para "financiar desarrollos orgánicos de alto retorno en Colombia y Argentina" y para respaldar sus solidez financiera.

Felipe Bayon, ceo de GeoPark, destacó el arribo a la compañía del Grupo Gilinski, al asegurar que su inversión "reconoce la fortaleza de nuestra plataforma en Colombia y el potencial de crecimiento incorporado en nuestra estrategia de desarrollo en Argentina". (ANSA).