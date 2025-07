Economía: Iberdrola cierra con éxito ampliación por 5000 millones, con un apetito inversor de más de 19.000 millones

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - Iberdrola ha cerrado con éxito su ampliación de capital acelerada por un importe final de 5016 millones de euros, destinada a financiar el plan de inversiones para acelerar su crecimiento en redes eléctricas en Estados Unidos y Reino Unido, tras recibir una sobresuscripción de 3,8 veces la oferta, superando así un apetito inversor de más de 19.000 millones de euros, informó la compañía. En concreto, la operación se ha cerrado a un precio de 15,15 euros por acción, por encima del precio asegurado y un 7,5% superior a la cotización media del último año, período en el que, además, la remuneración al accionista ha alcanzado los 0,645 euros por acción, incluyendo el dividendo complementario ya descontado, que se hace efectivo mañana 24 de julio. La operación se ha llevado a cabo con un descuento del 4,687% sobre el precio de cierre de la acción ayer. Está previsto que las nuevas acciones comiencen a negociarse el 25 de julio. Las acciones nuevas, un total de 331,125 millones, representan aproximadamente el 5,214% del capital social del grupo antes del aumento de capital y aproximadamente el 4,956% del capital social tras ella. Asimismo, el grupo destacó que la calidad del libro ha sido "muy elevada, con una amplia participación de inversores de primer nivel, tanto actuales como nuevos y con amplia diversificación internacional". Iberdrola estimó que esta ampliación permitirá a la compañía "aprovechar oportunidades de inversión sin precedentes en el negocio de redes", estimadas en 55.000 millones de euros entre 2026 y 2031, lo que representa un incremento del 75% respecto al periodo anterior. Estas inversiones se realizarán en mercados con marcos regulatorios estables y predecibles, y con retornos atractivos, con una rentabilidad estimada sobre fondos propios media de alrededor del 9,5% en términos netos. OPORTUNIDAD EXTRAORDINARIA PARA CRECER EN REDES. En una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer semestre, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, enmarcó esta operación en la "oportunidad extraordinaria" que tiene la compañía de invertir en redes en dos países como Estados Unidos y Reino Unido, que son países "atractivos y con marcos totalmente predecibles". "Esto no es nada nuevo para nosotros y esto ya lo dijimos en el Capital Markets. Decíamos que nuestra prioridad era invertir en redes, que íbamos a priorizar las redes y que íbamos también a ser selectivos en cuanto a renovables y esperábamos que la demanda de redes vaya a aumentar", dijo. Asimismo, subrayó que esta oportunidad para crecer en el negocio de redes no afectará a la política de dividendos del grupo, que se mantendrá, e indicó que la empresa no prevé ejecutar nuevas ampliaciones de capital al menos hasta 2030. De esta manera, la primera 'utility' de Europa por capitalización y una de las dos más grandes del mundo prevé que su base de activos en redes supere los 90.000 millones de euros en 2031, frente a los 30.000 millones de 2020, lo que supone multiplicar por tres en tan solo una década. La operación se enmarca en la estrategia de crecimiento de Iberdrola, centrada en redes eléctricas en países con alta calificación crediticia y políticas regulatorias favorables. El flujo de caja, las operaciones de rotación de activos y alianzas y la creciente liquidez, unidos a esta operación, serán suficientes para acometer las ingentes inversiones previstas. Asimismo, permite el mantenimiento de unas ratios crediticias compatibles con la calificación crediticia 'Baa1/BBB+' y de la política de remuneración al accionista. Además del impacto positivo en la solidez financiera, Iberdrola prevé que la operación tendrá un efecto favorable en el beneficio por acción (BPA), al permitir acometer un mayor volumen de inversiones con retornos atractivos. Esto refuerza las perspectivas de crecimiento de un dígito medio-alto en el beneficio neto hasta el final de la década. La energética presentará más detalles sobre su estrategia y perspectivas de crecimiento en su próximo Capital Markets Day, que se celebrará en Londres el próximo 24 de septiembre.