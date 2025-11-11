Economía.- Iberdrola entra en el negocio de redes en Australia con un proyecto entre Victoria y Nueva Gales del Sur

MADRID, 11 Nov. 2025 (Europa Press) - Iberdrola ha sido seleccionada como socio estratégico para desarrollar un proyecto de transporte eléctrico entre Victoria y Nueva Gales del Sur, con lo que el grupo entra en el negocio de redes eléctricas en Australia.

En concreto, a través de su filial en Australia, Iberdrola desarrollará el proyecto VNI West (Victoria to New South Wales Interconnector West), que conectará ambos estados mediante una línea de doble circuito de 240 kilómetros y 500 kV, aumentando la capacidad de transferencia bidireccional hasta en 3.500 megavatios (MW), lo que permitirá aprovechar la generación de energía renovable en Victoria y Nueva Gales del Sur.

En un comunicado, la eléctrica señaló que, con esta licitación, "da otro paso decisivo en su estrategia de invertir en redes eléctricas en mercados con marcos regulatorios estables y atractivos".

Asimismo, el interconector reforzará la red eléctrica australiana, apoyará la electrificación de Victoria y generará beneficios sociales y económicos para las comunidades locales.

Iberdrola indicó que la elección de la compañía para este proyecto responde a un "riguroso" proceso de licitación en el que se valoraron la experiencia, la capacidad y el compromiso con los objetivos del proyecto.

El grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán opera 1,4 millones de kilómetros de líneas en el Reino Unido, los Estados Unidos, Brasil y España, y cuenta con más de 57.000 MW de capacidad instalada en todo el mundo.

Durante la primera fase del proyecto, Iberdrola trabajará conjuntamente con VicGrid, el nuevo organismo de planificación de la red de transporte de Victoria, para definir los elementos críticos -diseño de ingeniería, planificación financiera y técnica y estimación de costes-.

Además, la energética también contribuirá a reforzar la relación con las comunidades locales y los grupos de interés, y apoyará las autorizaciones esenciales en materia de medio ambiente, patrimonio cultural y normativa.

FINALIZACIÓN PREVISTA PARA 2030.

Una vez completada esta fase, Iberdrola presentará una propuesta para la ejecución del proyecto -diseño y construcción-, así como para su propiedad y explotación. La fecha prevista para la finalización de la construcción es 2030.

El trabajo conjunto entre Iberdrola y VicGrid sentará las bases para que la línea VNI West avance según lo previsto, contribuyendo a la descarbonización y a la seguridad energética del país.

Iberdrola Australia es uno de los principales operadores de energías renovables del país, con más de 2.300 MW de capacidad de generación en funcionamiento o en construcción, y tiene previsto aumentar esta cifra en casi 1.000 MW para 2028 gracias a nuevos proyectos de energías renovables y almacenamiento en baterías.

El plan estratégico 2025-2028 recientemente presentado por Iberdrola, prevé unas inversiones totales de más de 1.000 millones de euros en Australia -país con calificación crediticia 'AAA'-, principalmente al desarrollo de baterías.

La 'nueva hoja de ruta' de Iberdrola prevé una inversión total de 58.000 millones de euros, cantidad que se destinará en un 85% a países con rating 'A' dotados con marcos regulatorios estables, predecibles y atractivos y con el foco puesto en el negocio de redes eléctricas.

Reino Unido será en el principal destino de la inversión, con 20.000 millones de euros, seguido de los Estados Unidos, con 16.000 millones, la Península Ibérica, con 9.000 millones de euros, Brasil, con 7.000 millones de euros y otros países de la UE y Australia, con 5.000 millones.