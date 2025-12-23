Economía: Importaciones colombianas crecieron un 14,9% en octubre

La estatal señaló que las manufacturas fueron el renglón que mayor impulso le dio a las compras extranjeras al sumar US$4.962,8 millones, correspondiente al 75,4% del total de las importaciones.

Las mayores adquisiciones en el segmento de las manufacturas en el mercado internacional fueron la maquinaria y equipo de transporte, que aumentaron un 24,7%, seguido de los productos químicos y conexos con un alza del 14,9%.

A las manufacturas le siguieron las importaciones agropecuarias, alimentos y bebidas con 14,7%, por valor de US$968,3 millones; mientras que los combustibles y productos de las industrias extractivas representaron el 9,8%, con un total de US$646,9 millones. (ANSA).