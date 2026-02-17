Economía: importaciones colombianas en 2025 aumentaron 10%

Los sectores económicos con incremento en el periodo analizado lo encabezaron las manufacturas con el 11,7% por valor de 52.937,4 millones de dólares, una cifra que fue impulsada por las mayores compras de maquinaria y equipo de transporte que crecieron en un 14,3%.

Le siguieron los productos agropecuarios, alimentos y bebidas con un incremento del 10,8% y adquisiciones por 10.346,1 millones de dólares, un resultado que se explicó por las mayores importaciones de productos alimenticios y animales vivos (8,7%).

Mientras que las importaciones que retrocedieron respecto de las cifras de 2024 fueron las del sector de combustibles y productos de las industrias extractivas con una reducción del 2,5% y compras de 7.090,0 millones de dólares. (ANSA).