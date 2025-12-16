Economía: India propone a México pacto comercial preferencial

Lo manifestó el secretario de Comercio del país asiático, Rajesh Agrawal, quien aseguró que las conversaciones técnicas están en marcha tras una reunión online con el subsecretario de Comercio Exterior de México, Luis Rosendo Gutiérrez.

La medida de Nueva Delhi responde a la reciente decisión del gobierno de la presidenta Sheinbaum de imponer, a partir del 1 de enero de 2026, aranceles de hasta el 50% a más de 1.400 productos importados de países sin tratados de libre comercio, incluyendo gigantes asiáticos como China e, incluso, la India.

La elección de un pacto comercial preferencial (ACP) en lugar de un acuerdo de libre comercio completo no es casual: el gobierno indio busca la celeridad. De hecho, un ACP requiere un tiempo de negociación significativamente menor y permitiría blindar rápidamente sectores clave como el automotor, el textil y el de componentes, que corren el riesgo de verse gravemente afectados por las nuevas barreras arancelarias.

Detrás de la ofensiva proteccionista de la Ciudad de México, según algunos informes, se esconde la presión de Estados Unidos, que busca bloquear la triangulación comercial (especialmente con China) en la frontera sur.

Sin embargo, para la India, México no solo representa un mercado de US$5.000 millones, sino una puerta de entrada crucial a toda la región de Norteamérica. Las conversaciones técnicas ya han comenzado: el objetivo es transformar una amenaza en una oportunidad reforzada antes de que los aranceles entren en vigor.

Para la India, México no es únicamente un mercado de US$5.000 millones, sino además una puerta de acceso crucial para la entera región norteamericana.

Los coloquios técnicos se comenzaron: el objetivo es transformar una amenaza en una oportunidad reforzada antes de que los aranceles entren en vigor. (ANSA).