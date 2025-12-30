Economía.- Indra cierra la compra del 89,68% de Hispasat a Redeia por US$725 millones

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - Indra ha cerrado este martes la compra del 89,68% de Hispasat a Redeia por 725 millones de euros, según ha informado la compañía a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). "En el día de hoy, una vez cumplidas las condiciones suspensivas previstas en el acuerdo, se ha formalizado y ejecutado el cierre de la operación", ha detallado la empresa. "Esta adquisición se enmarca en el plan estratégico 'Leading the Future' anunciado al mercado, con el objetivo de que Indra Group se consolide como el referente de la industria satelital en España, con una estrategia verticalmente integrada y una fuerte apuesta por la defensa mediante la consolidación de la sociedad Hisdesat Servicios Estratégicos (...) y su participación en el programa IRIS2 (el sistema europeo de conectividad segura por satélite)", ha añadido. La operación, que también incluye la toma del control de Hisdesat --la rama de satélites militares de Hispasat--, recibió el visto bueno del Gobierno en el Consejo de Ministros del pasado 16 de diciembre, si bien antes ya había obtenido el respaldo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el beneplácito de los accionistas de Indra y las autorizaciones preceptivas en los distintos países en los que opera la compañía. La compra de Hispasat y la toma del control de Hisdesat es la piedra angular de la estrategia de Indra en el sector espacial, uno de los mercados por los que ha apostado la empresa en su giro hacia la defensa. Cabe recordar, por ejemplo, que el Gobierno concedió un préstamo de 1.011 millones de euros al 0% de interés a Hisdesat para prefinanciar el programa 'PAZ 2', incluido en los planes del Estado para la modernización militar. En concreto, el programa 'PAZ 2' consta de dos satélites que servirán para mejorar las capacidades de observación de la Tierra que proporciona en la actualidad el satélite 'PAZ 1', en servicio desde 2018 y cuya vida útil se prevé que finalice al término de esta década. Asimismo, entre los proyectos más relevantes en los que participa Hispasat se encuentra el mencionado IRIS2, considerado como uno de los programas insignia de la Unión Europea en materia de conectividad segura y con el que se espera que para 2030 haya en servicio una constelación de 290 nuevos satélites de órbita terrestre baja (LEO) y media (MEO). Este proyecto, en el que Hispasat participa a través de un consorcio denominado SpaceRISE y conformado también por Eutelsat y SES, contará con 6.500 millones de euros de fondos públicos procedentes de la Comisión Europea, los Estados miembros de la UE y la Agencia Espacial Europea. En ese sentido, Hispasat es el responsable de diseñar, desarrollar e implementar el segmento terreno de IRIS2, es decir, todas las instalaciones necesarias para la gestión y operación de las diferentes capas orbitales de la constelación, así como la interconexión con las redes terrestres.