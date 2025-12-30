Economía.- Indra reestructura la cúpula directiva de Hispasat y sitúa a Panduro como director de su división de Espacio

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - Indra ha cerrado este martes la compra del 89,68% de Hispasat a Redeia por 725 millones de euros y ha realizado una reestructuración de la cúpula directiva de la operadora de satélites, de su rama militar y de su propia división de Espacio, al frente de la cual se situará ahora Miguel Ángel Panduro, hasta ahora CEO de Hispasat. De este modo, Panduro ha sido ascendido a director de Indra Espacio —la división del grupo en la que se encajará la operadora de satélites una vez cerrada su adquisición— y desde su nuevo puesto reportará de forma directa tanto al presidente como al CEO de Indra, Ángel Escribano y José Vicente de los Mozos, respectivamente. En tanto, el hasta ahora director de Indra Space, Luis Mayo Muñiz, pasará a ser el consejero delegado de Hispasat, mientras que la hasta ahora directora general corporativa de Hispasat, Ana Maria Molina, se convertirá en la nueva consejera delegada de Hisdesat y en la primera mujer al frente de una empresa de defensa en España. En cuanto a Panduro, Indra ha destacado que se trata de un directivo con alrededor de 35 años de experiencia en los sectores de las telecomunicaciones y la defensa y ha puesto en valor su labor en diferentes proyectos que conjugan ambos elementos. Sobre Luis Mayo, ha resaltado que cuenta con alrededor de 20 años de experiencia en sectores de alta tecnología y también que ha liderado compañías y participado en programas europeos en los que ha aportado "una sólida trayectoria en gobierno corporativo y consultoría estratégica". Acerca de Ana María Molina, Indra ha subrayado que en sus alrededor de 30 años de experiencia en telecomunicaciones y defensa ha ocupado cargos de alta dirección en Hisdesat, Isdefe y el Ministerio de Defensa, donde ha liderado "procesos de transformación y estrategia". "Con esta estructura renovada, Indra Group da un paso adelante en el objetivo marcado en su plan estratégico (...) de convertirse en el líder nacional y 'tier-1' europeo en este sector, asegurando la soberanía sobre las comunicaciones seguras y observación satelital, con capacidades en toda la cadena de valor espacial. Indra Group refuerza de esta forma su estructura para afrontar la creciente demanda de satélites y liderar programas estratégicos como Iris2, SpainSat NG y PAZ, además de infraestructuras europeas críticas como Copernicus, Galileo y EGNOS", ha detallado la empresa en un comunicado. A pesar de esta reestructuración, el exministro de Ciencia e Innovación entre enero de 2020 y julio de 2021 y el primer astronauta en viajar al espacio en representación de España, Pedro Duque, se mantendrá como presidente no ejecutivo de Hispasat.