Economía: Inflación anual en Colombia se situó en 4,90%

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 0,28%, cuando en junio fue del 0,20%; entre tanto, la inflación acumulada en el primer semestre del año se ubicó en el 4,02%.

Los sectores que elevaron el IPC en la medición anual fueron restaurantes y hoteles (7,59%); educación (7,56%); transporte (5,36%); salud (5,36%); bebidas alcohólicas y tabaco (4,95%); alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,95%); y alimentos y bebidas no alcohólicas (4,94%).

Mientras que por debajo de la inflación se situaron los bienes y servicios diversos (3,55%); muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (3,15%); prendas de vestir y calzado (2,10%); recreación y cultura (1,72%); e información y comunicación (-1,10%), de acuerdo al reporte oficial.

Los datos de inflación para el sexto mes del año influirán en la próxima decisión sobre aumento o reducción de tasas de interés, por parte de la Junta Directiva del Banco de la República (emisor), que en sus dos últimos encuentros ha mantenido las tasas inalteradas en el 9,25%. (ANSA).